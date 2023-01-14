На территории больницы № 13 на юго-востоке Москвы нашли похожий на гранату предмет

Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва

Москва, Велозаводская улица, 1/1 Карта всех событий

На территории Городской клинической больницы № 13 на юго-востоке столицы обнаружили предмет, внешне похожий на гранату. Об этом «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах в субботу, 14 января.

Медицинское учреждение находится на улице Велозаводской, 1/1.

В настоящее время территория больницы оцеплена сотрудниками полиции и МЧС.

25 ноября предмет, внешне напоминающий гранату, обнаружили на парковке на северо-востоке столицы. Инцидент произошел на парковке около дома № 31, корпус 1, по Алтуфьевскому шоссе. На месте происшествия работают сотрудники полиции и МЧС.