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На территории больницы № 13 на юго-востоке Москвы нашли похожий на гранату предмет
Москва, Велозаводская улица, 1/1 Карта всех событий
На территории Городской клинической больницы № 13 на юго-востоке столицы обнаружили предмет, внешне похожий на гранату. Об этом «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах в субботу, 14 января.
Медицинское учреждение находится на улице Велозаводской, 1/1.
В настоящее время территория больницы оцеплена сотрудниками полиции и МЧС.
25 ноября предмет, внешне напоминающий гранату, обнаружили на парковке на северо-востоке столицы. Инцидент произошел на парковке около дома № 31, корпус 1, по Алтуфьевскому шоссе. На месте происшествия работают сотрудники полиции и МЧС.
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