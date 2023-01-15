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Диетолог Пономарева назвала три повышающих давление продукта

Юлия Курганова

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Еда
Общество
Диетолог Пономарева назвала три повышающих давление продукта
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Высокое кровяное давление, или гипертония, является ступенькой к серьезным проблемам со здоровьем, таким как сердечные приступы и инсульты. Врач-диетолог Василиса Пономарева рассказала, что есть продукты, которые способствуют повышению давления, поэтому их нужно избегать гипертоникам.

— Сосиски, бекон и ветчина могут представлять риск для высокого кровяного давления. Эти три продукта особенно богаты солью, а это значит, что следует стараться избегать их употребления. Исследование показало, что переработанное красное мясо может повысить кровяное давление на 17 процентов, — сообщила она.

Медик пояснила, что одной из причин гипертонии является задержка воды в организме, а соль может усугубить эту проблему, сообщает портал «МедикФорум».

Заботиться о здоровье сердца нужно в любом возрасте. Ответственное отношение поможет не только уменьшить риск развития недугов, в том числе инсульта, в будущем, но и добиться большей выносливости и крепкого сна уже сегодня. Один из лучших способов оздоровить важнейший орган — правильное питание. Нужно просто добавить в рацион десять продуктов.

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