Baza: Боец ММА Гаглоев был задушен в поезде Москва — Владикавказ

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Бойца ММА Георгия Гаглоева задушили в поезде Москва — Владикавказ. Возможно, его убийство связано с тем, что он продолжал активно искать свою тетю Римму Гаглоеву — известную на Северном Кавказе гадалку, которая пропала в Чеченской Республике. Родственники считают, что ее убили, сообщает Telegram-канал Baza.

Гаглоева задушили подушкой в вагоне. Его тело обнаружили во время остановки поезда в Ростове-на-Дону. Источники не исключают, что причиной убийства могли стать поиски спортсмена своей тети.

Год назад женщина исчезла вместе со своим помощником в Чечне, а перед пропажей ее автомобиль кто-то преследовал. 57-летняя Гаглоева прилетела 6 февраля из ОАЭ в аэропорт Грозного. Вместе с помощником она села в машину и отправилась домой в Северную Осетию через Ингушетию.

Позже следователи установили, что еще в Чечне «Тойоту» женщины преследовала «Приора» с местными номерами. Полный маршрут по камерам отследить не получилось — в какой-то момент автомобиль Гаглоевой пропал из виду. А через некоторое время машина попала на камеры уже в Ингушетии, на заправке возле города Сунжа. Там «Тойота» остановилась, из нее вышел неизвестный мужчина и пересел в ту самую «Приору», после чего поехал в сторону Чечни.

Судя по всему, «Тойоту» специально отогнали на заправку, где ее в тот же день и нашли. При осмотре в авто были найдены несколько телефонов, паспорта и три тысячи долларов, еще банковские карты, на которых были крупные суммы денег. Полиция пыталась выйти на владельца «Приоры», но его телефон оказался ненастоящим.

Исчезновение Гаглоевой вызвало большой резонанс на Кавказе. Она занималась снятием сглаза и порчи, среди ее клиентов были обеспеченные люди, высокопоставленные чиновники и предприниматели. Возможно, исчезновение женщины связано с ее деятельностью.

До этого сообщалось, что бойца смешанных единоборств из Северной Осетии Георгия Гаглоева нашли мертвым в вагоне поезда, который следовал из Москвы во Владикавказ.