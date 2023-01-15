От слепоты до инфаркта: врач рассказала, какие болезни могут возникнуть из-за храпа

Фото: Pexels

Люди, страдающие храпом, чаще всего подвержены заболеванию глаз атрофического характера — глаукома и дистрофия сетчатки. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» сообщила врач-офтальмолог и офтальмохирург Татьяна Шилова.

По словам медика, глаукома, которая развивается у упомянутой категории пациентов, — это ишемическая болезнь глаза.

— Мы не говорим о влиянии храпа на оптику глаза, — сказала Шилова. — Он никак не влияет на остроту зрения. Но у людей, страдающих ишемическим синдромом органов зрения — глаукомой и дегенерацией сетчатки глаза, очень часто присутствует такая внешняя симптоматика, как храп.

Дело в том, что храп возникает в связи с гипоксией — снижением уровня кислорода в организме, вследствие чего мозг дает команду, и организм делает глубокий вдох со знакомыми всем звуковыми сопровождениями.

— И сама по себе глаукома или дистрофия сетчатки глаза развивается именно на фоне этой гипоксии организма. При этом люди с храпом подвержены не только заболеванию глаз такого атрофического характера, но и инфаркту миокарда, и инсультному состоянию, — предупредила медик.

Шилова подчеркнула, что люди, страдающие храпом, обязательно должны проходить обследование у офтальмолога, чтобы исключить глаукому или проблему с сетчаткой глаза, которые могут развиться как раз на фоне недостаточного количества кислорода в крови.

Офтальмолог уточнила, что глаукома и дистрофия сетчатки — необратимые процессы, поэтому так важно проходить обследование:

— Обратного процесса в сторону выздоровления быть не может. Все терапевтические и хирургические методики направлены на то, чтобы не стало хуже.

Если же пациент обращается на ранних стадиях болезни, есть шанс благодаря адекватной и своевременной терапии сохранить высокую остроту зрения, успокоила врач.

Собеседница «ВМ» добавила, что сами по себе эти болезни не являются приговором.