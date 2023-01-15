Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

От слепоты до инфаркта: врач рассказала, какие болезни могут возникнуть из-за храпа

Рафаэль Залян

Сюжет: 

Эксклюзивы ВМ
Общество
От слепоты до инфаркта: врач рассказала, какие болезни могут возникнуть из-за храпа
Фото: Pexels

Люди, страдающие храпом, чаще всего подвержены заболеванию глаз атрофического характера — глаукома и дистрофия сетчатки. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» сообщила врач-офтальмолог и офтальмохирург Татьяна Шилова.

По словам медика, глаукома, которая развивается у упомянутой категории пациентов, — это ишемическая болезнь глаза.

— Мы не говорим о влиянии храпа на оптику глаза, — сказала Шилова. — Он никак не влияет на остроту зрения. Но у людей, страдающих ишемическим синдромом органов зрения — глаукомой и дегенерацией сетчатки глаза, очень часто присутствует такая внешняя симптоматика, как храп.

Дело в том, что храп возникает в связи с гипоксией — снижением уровня кислорода в организме, вследствие чего мозг дает команду, и организм делает глубокий вдох со знакомыми всем звуковыми сопровождениями.

— И сама по себе глаукома или дистрофия сетчатки глаза развивается именно на фоне этой гипоксии организма. При этом люди с храпом подвержены не только заболеванию глаз такого атрофического характера, но и инфаркту миокарда, и инсультному состоянию, — предупредила медик.

Шилова подчеркнула, что люди, страдающие храпом, обязательно должны проходить обследование у офтальмолога, чтобы исключить глаукому или проблему с сетчаткой глаза, которые могут развиться как раз на фоне недостаточного количества кислорода в крови.

Офтальмолог уточнила, что глаукома и дистрофия сетчатки — необратимые процессы, поэтому так важно проходить обследование:

— Обратного процесса в сторону выздоровления быть не может. Все терапевтические и хирургические методики направлены на то, чтобы не стало хуже.

Если же пациент обращается на ранних стадиях болезни, есть шанс благодаря адекватной и своевременной терапии сохранить высокую остроту зрения, успокоила врач.

Собеседница «ВМ» добавила, что сами по себе эти болезни не являются приговором.

Здоровье Сон Врачи Зрение
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Погода переменчива, жизнь тоже

Роман Гусаров
Роман Гусаров

Будем летать лучше прежнего

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Креветки икнулись партбилетом

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Не нужна нитке новая бусинка

Иван Шубин
Иван Шубин

Берегите газеты, их у нас мало

Михаил Блинкин
Михаил Блинкин

Пробки скоро пойдут на убыль

Антон Крылов
Антон Крылов

Время диктовать собственную волю

Все мнения
О проекте