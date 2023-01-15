Овечкин сократил отставание от рекордсмена Гретцки в списке лучших снайперов НХЛ

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Нападающий и капитан клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забросил 810-ю шайбу в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), сократив тем самым отставание от Уэйна Гретцки до 84 голов. Событие состоялось в матче против «Филадельфия Флайерз» в воскресенье, 15 января.

Российский спортсмен отличился на 18-й минуте первого периода встречи. Овечкин забросил шайбу в ворота соперника, благодаря чему сравнял счет до 1:1. Несмотря на это, игра завершилась в пользу «Филадельфии» со счетом 3:1.

Для капитана «Вашингтона» забитая шайба стала 30-й в текущем сезоне и 810-й в целом в НХЛ. На данный момент нападающий находится на второй строчке лучших снайперов лиги за всю историю. От первого места Гретцки его отделяет еще 84 шайбы.

2 января Национальная хоккейная лига определила лучших игроков по итогам декабря. Первой звездой месяца стал Александр Овечкин, который в 15 матчах месяца записал на свой счет 13 шайб и отдал девять голевых передач. Спортсмен за декабрь сделал два хет-трика в ворота «Монреаля» и «Чикаго».