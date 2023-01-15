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«Излил Ниагару банальностей»: Шахназаров высмеял Назарова за поддержку уехавших артистов

Александр Афонин
Общество
«Излил Ниагару банальностей»: Шахназаров высмеял Назарова за поддержку уехавших артистов
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

В своем недавнем интервью актер Дмитрий Назаров поддержал артистов, которые покинули пределы России. Его слова расстроили публику, вызвав шквал критики. Ситуацию не обошел стороной публицист Михаил Шахназаров, высмеявший слова актера.

— Посмотрел короткое онлайн-интервью, уволенного Хабенским, Дмитрия Назарова. Хороший актер. Увидел камеру ноута и тут же начал митинговать, раскалил эмоцию, излил Ниагару банальностей. И выглядело это и смешно, и жалко. Дескать, вот она я, живая, голосящая, правда. Не ваше это, Дмитрий. Поляна занята, — сказал он.

Публицист добавил, что в текущей ситуации в сфере театра, кино и музыки произошел настоящий раскол. Артисты поделились на два лагеря, которые определяются не талантом, а поддержкой действий правительства, передает StarHit.

Накануне стало известно, что руководство МХТ имени А. П. Чехова приняло решение уволить Дмитрия Назарова. Как утверждает заместитель директора театра по связям с общественностью Вадим Верник, актер был заранее проинформирован об этом, однако Назаров оказался удивлен такой мере.

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