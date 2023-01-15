Иммунолог Болибок: В России возможен всплеск заболеваемости туберкулезом

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В России, помимо коронавируса и гриппа, которые у всех на слуху, распространены и другие опасные заболевания. Кроме того, возможен также всплеск заболеваемости туберкулезом. Об этом «Вечерней Москве» сообщил аллерголог-иммунолог Владимир Болибок.

По словам специалиста, на текущий момент в стране распространены не только вирусные заболевания, но и бактериальные инфекции. Массовое применение антибиотиков спровоцировало распространение таких бактерий, как антибиотикоустойчивые штаммы стрептококка, стафилококк и гемолитическая палочка.

— Возможен и всплеск заболеваемости туберкулезом, — предупредил Болибок.

Также иммунолог рассказал «ВМ», какие меры помогут обезопасить себя от распространенных болезней. По словам медика, в группе риска сейчас офисные работники и все люди, имеющие большое количество контактов.

До этого врач-терапевт Надежда Чернышова рассказала «Вечерней Москве» о нетипичных симптомах свиного гриппа. Как отметила эксперт, заболевание характеризуется быстрым развитием симптомов, но среди ряда очевидных признаков заражения существуют и такие, которые являются нетипичными.