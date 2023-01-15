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WP: ВСУ задумались об отступлении из Артемовска

Евгений Белоусов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
WP: ВСУ задумались об отступлении из Артемовска
Фото: gur.gov.ua

В украинской армии всерьез задумались о возможности отступления из Артемовска. Об этом в воскресенье, 15 января, сообщает газета Washington Post.

— Мы потеряли много друзей, обороняя город, поэтому мы не хотим его сейчас сдавать. Но, возможно, временный вывод войск спасет некоторых наших людей, — передает издание слова неназванного украинского солдата.

По заявлению газеты, сейчас Киев сталкивается с непростыми решениями относительно того, сколько сил направить в Артемовск, поскольку в ближайшие месяцы будет вынужден начать новое контрнаступление.

Однако даже организованное отступление для украинского правительства и ВСУ будет связано с рисками, утверждает издание.

В конце декабря офицер Народной милиции Луганской народной республики Андрей Марочко заявил, что ВСУ преднамеренно начали уничтожать уцелевшую инфраструктуру Артемовска.

До этого Марочко сообщил, что военнослужащие ВСУ саботируют приказы своего командования о переходе в контрнаступление в районе Артемовска. Он уточнил, что украинские механики-водители одной из бронетанковых групп слили горюче-смазочные материалы для срыва наступления.

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