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Зеленский ввел санкции против Кончаловского, Вовк, Корчевникова и еще 195 россиян

Евгений Белоусов
В мире
Зеленский ввел санкции против Кончаловского, Вовк, Корчевникова и еще 195 россиян
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против 198 деятелей культуры и журналистов России. Об этом стало известно в воскресенье, 15 января.

Так, под новые украинские санкции попали режиссер Андрей Кончаловский, продюсер Яна Рудковская, музыкальный критик Сергей Соседов, певец и композитор Юрий Лоза, телеведущая Ангелина Вовк, блогер Дмитрий Гоблин Пучков и многие другие.

Введенные на десять лет санкции предполагают блокирование активов, ограничение сделок, транзита ресурсов, полетов и перевозок, приостановление выполнения экономических и финансовых обязательств. Также все попавшие под санкции лишаются государственных наград Украины, передает РИА Новости.

Недавно украинский президент подписал указ, согласному которому против 119 российских деятелей культуры вводятся персональные санкции. В черный список попали артисты Ирина Аллегрова, Дмитрий Билан, Михаил Галустян, Лариса Долина, Филипп Киркоров, Сергей Лазарев и некоторые другие исполнители и шоумены.

До этого Зеленский подписал указ о блокировке активов бывшего президента республики Виктора Януковича и российского предпринимателя Олега Дерипаски. Активы всех попавших под санкции лиц были заблокированы на десять лет.

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