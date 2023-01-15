Захарова: Жду, когда Зеленский подведет под санкции Хрюшу со Степашкой

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова высмеяла недавние персональные санкции украинского президента Владимира Зеленского, под которые, в частности, попала телеведущая Ангелина Вовк.

— Все жду, когда Зеленский Хрюшу со Степашкой под санкции подведет. Если теперь уже и Ангелина Вовк «угрожает национальной безопасности Украины», то ее два подельника и подавно должны быть запрещены, — заявила она.

Однако кукол Зеленский может не тронуть, ведь он тоже — марионетка, написала российский дипломат в своем Telegram-канале.

До этого стало известно, что Зеленский ввел санкции против 198 деятелей культуры и журналистов России. Так, под новые украинские ограничения, кроме Вовк, попали режиссер Андрей Кончаловский, продюсер Яна Рудковская, музыкальный критик Сергей Соседов и многие другие.

Недавно украинский президент подписал указ, согласному которому против 119 российских деятелей культуры вводятся персональные санкции. В черный список попали артисты Ирина Аллегрова, Дмитрий Билан, Михаил Галустян, Лариса Долина, Филипп Киркоров, Сергей Лазарев и некоторые другие исполнители и шоумены.