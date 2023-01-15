Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Массовое ДТП произошло на 27-м километре МКАД

Евгений Белоусов
Происшествия
Массовое ДТП произошло на 27-м километре МКАД
Фото: Depositphotos
Москва, МКАД, 27-й километр Карта всех событий

Шесть автомобилей столкнулись на внутренней стороне 27-го километра МКАД. Об этом в воскресенье, 15 января, сообщили в пресс-службе московского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

— На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются, — говорится в сообщении.

Сам момент аварии попал на видео. На кадрах видно, как несколько автомобилей по инерции врезаются друг в друга из-за двух остановившихся впереди машин.

Видео: Telegram / Дептранс. Оперативно

Сейчас движение осуществляется только по трем полосам из пяти. Водителей призывают выбирать пути объезда участка, передает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

14 января прокуратура Северного административного округа начала проверку по факту ДТП на улице Гризодубовой. Водитель легкового автомобиля сбил девятилетнего мальчика, который в момент аварии переходил дорогу на разрешающий сигнал светофора. Ребенка доставили в больницу.

Данное ДТП произошло на улице Гризодубовой, 4, корпус 3.

МКАД Москва ДТП
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Погода переменчива, жизнь тоже

Роман Гусаров
Роман Гусаров

Будем летать лучше прежнего

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Креветки икнулись партбилетом

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Не нужна нитке новая бусинка

Иван Шубин
Иван Шубин

Берегите газеты, их у нас мало

Михаил Блинкин
Михаил Блинкин

Пробки скоро пойдут на убыль

Антон Крылов
Антон Крылов

Время диктовать собственную волю

Все мнения
О проекте