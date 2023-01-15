Массовое ДТП произошло на 27-м километре МКАД
Шесть автомобилей столкнулись на внутренней стороне 27-го километра МКАД. Об этом в воскресенье, 15 января, сообщили в пресс-службе московского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.
— На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются, — говорится в сообщении.
Сам момент аварии попал на видео. На кадрах видно, как несколько автомобилей по инерции врезаются друг в друга из-за двух остановившихся впереди машин.
Сейчас движение осуществляется только по трем полосам из пяти. Водителей призывают выбирать пути объезда участка, передает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».
14 января прокуратура Северного административного округа начала проверку по факту ДТП на улице Гризодубовой. Водитель легкового автомобиля сбил девятилетнего мальчика, который в момент аварии переходил дорогу на разрешающий сигнал светофора. Ребенка доставили в больницу.
Данное ДТП произошло на улице Гризодубовой, 4, корпус 3.