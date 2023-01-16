Журналист Зарубин опубликовал видео с реакцией Зеленского на речь Путина о Минских соглашениях

Фото: president.gov.ua

Корреспондент ВГТРК, ведущий передачи «Москва. Кремль. Путин» Павел Зарубин отреагировал на введенные Украиной против него санкции. Он разместил видео с реакцией украинского президента Владимира Зеленского на слова российского лидера Владимира Путина о Минских соглашениях во время саммита нормандской четверки (РФ, Украина, ФРГ, Франция) в Париже.

— Про Зеленского у меня есть одно личное воспоминание. Эти кадры я снял на мобильный телефон в Париже в 2019 году, — написал журналист под видео в Telegram-канале.

На записи слышны слова главы РФ о необходимости неукоснительного соблюдения Минских соглашений и придания постоянного характера норме об особом статусе отдельных регионов Донбасса. При этом видно, как в это время президент Украины усмехается и качает головой.

Режиссер Андрей Кончаловский прокомментировал введенные против него президентом Украины Владимиром Зеленским санкции. Он заявил, что у него еще не сформировалось мнение на данный счет, но он с состраданием смотрит за происходящим на Украине.