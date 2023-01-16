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«Прозрение неизбежно»: Кончаловский прокомментировал санкции Зеленского против него

Юлия Курганова
Общество
«Прозрение неизбежно»: Кончаловский прокомментировал санкции Зеленского против него
Фото: Пелагия Тихонова / АГН Москва

Режиссер Андрей Кончаловский прокомментировал введенные против него президентом Украины Владимиром Зеленским санкции. Он заявил, что у него еще не сформировалось мнение на данный счет, но он с состраданием смотрит за происходящим на Украине.

— У меня по этому поводу не сформировалось никакого мнения, кроме того, что я уже говорил — я с состраданием наблюдаю трагические события на моей любимой Украине. Мы знаем случаи исторического ослепления огромных масс людей, за которое им приходится жестоко расплачиваться. Нам суждено быть вместе, прозрение неизбежно, — цитирует режиссера РИА Новости.

15 января Зеленский ввел санкции против 198 российских деятелей культуры и журналистов. Так, под новые санкции попали режиссер Андрей Кончаловский, музыкальный критик Сергей Соседов, телеведущая Ангелина Вовк, продюсер Яна Рудковская, певец и композитор Юрий Лоза, блогер Дмитрий Пучков и многие другие.

Недавно украинский президент подписал указ, согласному которому против 119 российских деятелей культуры вводятся персональные санкции.

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