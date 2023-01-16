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Синоптик Тишковец пообещал оттепель в Москве на следующей неделе

Юлия Курганова

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Погода в Москве
Город
Синоптик Тишковец пообещал оттепель в Москве на следующей неделе
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Оттепель и до плюс 4 градусов ожидается в столичном регионе на следующей неделе, пройдут ледяные дожди. Такой прогноз дал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Он сообщил, что предстоящая неделя в Центральной России ознаменуется оттепелью.

— В понедельник и вторник, 16, 17 января, температура воздуха останется слабоотрицательной: в течение суток будет от 0 до минус 5 градусов, ожидается небольшой снег. В среду, 18 января, показания термометров вырастут до минус 2-плюс 3 градусов. Местами прольется ледяной дождь, — рассказал синоптик.

Он отметил, что на Крещение ночью в столице потеплеет до 0-плюс 2 градусов, днем будет 2-4 градуса тепла, пройдут кратковременные осадки, утром с ледяным дождем.

Тишковец сообщил, что в пятницу, 20 января, оттепельная погода сохранится, пройдет дождь.

— В выходные температурный маятник качнется в сторону небольшого похолодания, и в воскресенье, 22 января, ожидаются небольшие морозы, — цитирует его РИА Новости.

«Желтый» уровень опасности из-за гололедицы продлили в Москве и области до 21:00 вторника, 17 января. Также в Московском регионе с 21:00 воскресенья, 15 января, до 21:00 понедельника, 16 января, действует предупреждение о «желтом» уровне опасности из-за ветра порывами до 15 метров в секунду.

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