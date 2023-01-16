Bild: Шольц испытывает проблемы с поиском женщины на пост министра обороны

Фото: bundeskanzler.de

Канцлер ФРГ Олаф Шольц испытывает проблемы с поиском кандидата на пост министра обороны после отставки Кристины Ламбрехт из-за того, что пообещал, что по крайней мере половина правительства будет состоять из женщин.

— У Шольца проблемы с женщинами, когда дело доходит до назначения на должность, так как в начале своего президентского срока он пообещал, что минимум половина его правительственной команды будет состоять из женщин, — сказано в статье издания Bild.

По мнению автора публикации, беда Шольца заключается в том, что он ориентируется на пол кандидата на должность министра обороны страны.

— Канцлер должен заполнять Министерство обороны, которое крайне важно для безопасности страны, не с точки зрения пола, а компетенции сотрудника, — прокомментировал эту ситуацию вице-президент бундестага Вольфганг Кубицкий.

13 января сообщалось, что министр обороны ФРГ Кристине Ламбрехт приняла решение добровольно уйти в отставку после критики в ее адрес из-за состояния материально-технической базы Вооруженных сил страны.