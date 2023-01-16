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Контролеры приютили кролика, оставленного на остановке на юге столицы в новогодние праздники

Юлия Курганова
Город
Контролеры приютили кролика, оставленного на остановке на юге столицы в новогодние праздники
Фото: Unsplash

Контролеры «Организатора перевозок» нашли клетку с кроликом в новогодние праздники на одной из остановок в Орехово-Борисово Южное. Найти хозяина животного не получилось. Об этом сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

— Наши сотрудники не могли оставить пушистый символ 2023 года на холоде. Они пытались найти хозяина в районных группах, но безуспешно. В итоге было решено забрать кролика в офис Управления контроля правил пользования наземным городским пассажирским транспортом, — сказано в сообщении в Telegram-канале.

Животному дали кличку Валидация, сокращенно — Валя.

— Теперь у кролика появилась большая семья, а у нас — новый очаровательный коллега, — отметили в пресс-службе департамента.

Символом 2023 года по восточному календарю является Черный Водяной Кролик, завести которого не составит труда. Врач-ратолог Тушинской ветеринарной лечебницы Никита Черняев рассказал, как подготовить грызуна к новому дому, и назвал способы его дрессировки.

Транспорт Находки Москва Животные Район Орехово-Борисово Южное
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