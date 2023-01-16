Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

«Желтый» уровень опасности объявили в Московском регионе из-за сильного ветра

Александр Афонин

Сюжет: 

Погода в Москве
Город
«Желтый» уровень опасности объявили в Московском регионе из-за сильного ветра
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

В столичном регионе объявили «желтый» уровень погодной опасности в связи с ожидаемым усилением ветра, он продлится до вечера понедельника. Об этом сообщили в пресс-службе Гидрометцентра России.

— «Желтый» — погода потенциально опасна, — говорится в сообщении.

Так, период предупреждения в Москве продлится до 21:00 16 января. В это время ожидается ветер с порывами до 15 метров в секунду. Аналогичная ситуация распространяется и на Подмосковье, отмечается на сайте Гидрометцентра.

До этого сообщалось, что 16 января в столичном регионе ожидается облачная погода, весь день будет идти снег. Максимальная температура воздуха в Москве составит минус три–семь градусов. В Подмосковье температура ожидается на уровне четырех–девяти градусов мороза.

Ведущий специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова поделилась с «ВМ», что текущая неделя в столице будет достаточно теплой, а один из дней даже может практически побить температурный рекорд. По ее словам, среднесуточные температуры будут довольно ровными.

Москва Зима Погода
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Елена Самышина
Елена Самышина

Центр города стал еще прекраснее

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

«Покатушки на кресте» не сошли с рук Ильичу из Little Big

Валерий Танаев
Валерий Танаев

Поездов станет больше

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Погода переменчива, жизнь тоже

Роман Гусаров
Роман Гусаров

Будем летать лучше прежнего

Михаил Блинкин
Михаил Блинкин

Пробки скоро пойдут на убыль

Антон Крылов
Антон Крылов

Время диктовать собственную волю

Все мнения
О проекте