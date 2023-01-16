«Желтый» уровень опасности объявили в Московском регионе из-за сильного ветра

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

В столичном регионе объявили «желтый» уровень погодной опасности в связи с ожидаемым усилением ветра, он продлится до вечера понедельника. Об этом сообщили в пресс-службе Гидрометцентра России.

— «Желтый» — погода потенциально опасна, — говорится в сообщении.

Так, период предупреждения в Москве продлится до 21:00 16 января. В это время ожидается ветер с порывами до 15 метров в секунду. Аналогичная ситуация распространяется и на Подмосковье, отмечается на сайте Гидрометцентра.

До этого сообщалось, что 16 января в столичном регионе ожидается облачная погода, весь день будет идти снег. Максимальная температура воздуха в Москве составит минус три–семь градусов. В Подмосковье температура ожидается на уровне четырех–девяти градусов мороза.

Ведущий специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова поделилась с «ВМ», что текущая неделя в столице будет достаточно теплой, а один из дней даже может практически побить температурный рекорд. По ее словам, среднесуточные температуры будут довольно ровными.