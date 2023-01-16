«Это меня радует»: Михалков написал открытое письмо в ответ на санкции ЕС

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Российский режиссер Никита Михалков написал открытое письмо после включения его в санкционный список Евросоюза. Текст обращения опубликован на сайте «Кинорепортер».

— Могу предположить, что ваше отношение ко мне сложилось именно после просмотра моих передач и именно потому, что они своей правдивостью и независимостью помогают людям узнать правду. Не скрою, это меня радует, — говорится в письме.

Михалков также напомнил, что ведет программу «Бесогон» уже 11 лет. За все это время, отметил режиссер, он ни разу не менял свою политическую позицию.

По словам кинематографиста, он воспринимает свое включение в санкционные списки как страх перед правдой, которая когда-нибудь выльется «в международный трибунал от тех стран и народов, что сегодня ждут нашей победы, но не имеют ни сил, ни возможностей высказать это открыто».

До этого, 10 января, кинематографист впервые вышел на связь и поблагодарил всех, кто беспокоился о его состоянии здоровья. Он также призвал доверять только проверенным источникам, если речь идет о состоянии его здоровья. 12 января российский дирижер Юрий Башмет рассказал, что Михалков пошел на поправку.

Сообщения о госпитализации Михалкова в одну из московских больниц появились в средствах массовой информации 5 января.