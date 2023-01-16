Синоптик Шувалов спрогнозировал оттепель в столице к концу недели

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Жителей Москвы в конце текущей недели ждет серьезное потепление: температура поднимется до плюс четырех градусов тепла. Об этом сообщил синоптик Александр Шувалов.

Он отметил, что скоро в столице начнется оттепель. Уже в среду температура станет плюсовой, в четверг и пятницу столбики термометров поднимутся до плюс четырех градусов. Ожидаются осадки в виде снега с дождем.

Синоптик отметил, что уже в субботу начнется понижение температуры, которое проявит себя в воскресенье и понедельник. Это приведет к образованию гололеда.

Шувалов также отметил, что сильных морозов, как в начале января, скорее всего, уже не будет, передает «360».

Ранее в Сети появились фотографии необычных сосулек, образовавшихся у оснований деревьев на береговой линии в Московской области: они напоминали сталагмиты. На самой реке были замечены ледяные круги почти идеальной формы, сообщает РИАМО.

Ведущий специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова поделилась с «ВМ», что текущая неделя в столице будет достаточно теплой, а один из дней даже может практически побить температурный рекорд.