Эксперт рассказал, сколько времени потребуется на восстановление киноотрасли в России

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России может потребоваться два года и порядка 500 миллиардов рублей вложений, чтобы свести потребность в западных фильмах к минимуму и восстановить кинотеатральную отрасль. Такое мнение высказал председатель комитета по предпринимательству в сфере кино-, видео-, театрального и рекламного производства Георгий Житков.

Он отметил, что нужно вкладывать средства в производство российских блокбастеров, чтобы они могли конкурировать с зарубежными.

По его словам, в стране не хватает финансирования качественных фильмов. На восстановление и развитие киноиндустрии, по его прогнозам, потребуется около двух лет. Это срок, который нужен для запуска и производства большого фильма с хорошей компьютерной графикой, передает РИАМО.

Ранее сообщалось, что общие кассовые сборы семейной комедии «Чебурашка» превысили четыре миллиарда рублей. Фильм уже стал самой кассовой картиной за всю историю отечественного проката, передает ФАН.

Заместитель главы комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин заявил, что российские кинотеатры в скором времени смогут получить возможность легально показывать новинки западного кино.