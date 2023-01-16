Песков не смог ответить, читал ли Путин статью Медведчука

Фото: Администрация президента РФ

Статья бывшего украинского политика Виктора Медведчука о ситуации на Украине вызывает большой интерес, но нельзя сказать точно, читал ли ее президент России Владимир Путин. Об этом в понедельник, 16 января, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

— Она (статья — прим. «ВМ) широко расходится в СМИ, безусловно, вызывает большой интерес, — сказал он.

Песков добавил, что не может дать точный ответ на вопрос, читал ли глава государства работу Медведчука. Также представитель Кремля не стал комментировать, знает ли Москва о местонахождении политика и были ли у него контакты с Путиным после освобождения, передает ТАСС.

Статья Виктора Медведчука была опубликована в ночь на 16 января в газете «Известия». В ней политик заявил, что для разрядки ситуации на Украине нужно признать интересы России. По его словам, холодная война закончилась политическим решением построения нового мира.

10 января президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Виктор Медведчук лишен гражданства страны. Аналогичная мера была применена и в отношении других членов партии «Оппозиционная платформа — За жизнь».