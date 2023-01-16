Песков заявил, что не знает о планах Путина окунаться в купель на Крещение

Фото: Администрация президента РФ

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков не располагает информацией о наличии планов президента России Владимира Путина окунуться в купель на Крещение. Об этом он сообщил в понедельник, 16 января.

— Нет, пока не знаю, — цитирует Пескова РИА Новости.

Крещение Господне является одним из главных праздников в христианстве. Согласно традиции люди участвуют в крещенских купаниях, которые проходят в ночь на 19 января. В этот день верующие вспоминают о важном библейском событии — крещении Иоанном Крестителем в реке Иордан Иисуса Христа.

Также Песков сообщил, что не располагает сведениями, прочитал ли Путин статью бывшего украинского политика Виктора Медведчука о ситуации на Украине. По его словам, работа вызывает большой интерес, но о мнении главы государства ему неизвестно.

До этого представитель Кремля заявил, что при необходимости российский президент пообщается с главой Международного агентства по атомной энергии Рафаэлем Гросси, однако на сегодняшний день таких встреч в графике нет.