Какие выплаты положены семьям с детьми и как их получить

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Семьям с детьми в России положен ряд выплат. Часть из них могут получить только многодетные семьи, в которых есть минимум трое детей. Однако бывают и выплаты, положенные в других случаях. «Вечерняя Москва» разбиралась, кто может претендовать на такие выплаты и каков их размер.

Единовременное пособие при рождении

Распространяется на каждого рожденного ребенка, имеет фиксированный размер и ежегодно индексируется. В 2022 году размер составлял 20 472 рубля. Выплачивается трудоустроенному родителю.

Пособие на ребенка до полутора лет

Минимальный размер составляет 7082 рубля. Фактический размер индивидуален и составляет 2/5 от среднего заработка родителя за последние два года.

Выплата на третьего и последующих детей

Для получения ежемесячной выплаты доход семьи не должен превышать прожиточного минимума. Размер выплаты совпадает с прожиточным минимумом для детей, который установлен в конкретном регионе.

Пособие на ребенка в возрасте от 8 до 17 лет

Ежемесячное пособие, которое составляет половину, три четверти или 100 процентов от прожиточного минимума на детей в регионе. Базовый размер выплаты составляет 50 процентов.

Компенсация за детский сад

За первого ребенка можно вернуть 1/5 от суммы платежа, за второго — половину, за третьего и последующих — 70 процентов суммы.

Компенсация коммунальных расходов

Ежемесячная выплата для многодетных семей, которая может составлять от 30 до 50 процентов от суммы расходов.