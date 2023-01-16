Проще, чем кажется: какие выплаты положены семьям с детьми и как их получить
Сюжет:Проще, чем кажется
Семьям с детьми в России положен ряд выплат. Часть из них могут получить только многодетные семьи, в которых есть минимум трое детей. Однако бывают и выплаты, положенные в других случаях. «Вечерняя Москва» разбиралась, кто может претендовать на такие выплаты и каков их размер.
Единовременное пособие при рождении
Распространяется на каждого рожденного ребенка, имеет фиксированный размер и ежегодно индексируется. В 2022 году размер составлял 20 472 рубля. Выплачивается трудоустроенному родителю.
Пособие на ребенка до полутора лет
Минимальный размер составляет 7082 рубля. Фактический размер индивидуален и составляет 2/5 от среднего заработка родителя за последние два года.
Выплата на третьего и последующих детей
Для получения ежемесячной выплаты доход семьи не должен превышать прожиточного минимума. Размер выплаты совпадает с прожиточным минимумом для детей, который установлен в конкретном регионе.
Пособие на ребенка в возрасте от 8 до 17 лет
Ежемесячное пособие, которое составляет половину, три четверти или 100 процентов от прожиточного минимума на детей в регионе. Базовый размер выплаты составляет 50 процентов.
Компенсация за детский сад
За первого ребенка можно вернуть 1/5 от суммы платежа, за второго — половину, за третьего и последующих — 70 процентов суммы.
Компенсация коммунальных расходов
Ежемесячная выплата для многодетных семей, которая может составлять от 30 до 50 процентов от суммы расходов.