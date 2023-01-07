Выплаты семьям с детьми: какие положены и как их получить

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Семьям с детьми в России положен ряд выплат. Часть из них могут получить только многодетные семьи, в которых есть минимум трое детей, однако бывают и выплаты, положенные в других случаях. «Вечерняя Москва» разбиралась, кто может претендовать на такие выплаты, как их оформить и какие изменения ждут систему выплат в следующем году.

Единовременное пособие при рождении

Данная мера поддержки распространяется на каждого рожденного ребенка. Это пособие имеет фиксированный размер и ежегодно индексируется. Так, в 2022 году его размер — 20 472 рубля. Выплачивают пособие родителю, который официально трудоустроен. Если и мама, и отец ребенка нигде не трудятся, нужно прийти с паспортом и свидетельством о рождении в соцзащиту по месту жительства.

Пособие на ребенка до полутора лет

Минимальный размер ежемесячного пособия на ребенка до полутора лет в 2022 году составляет 7082 рубля. При этом его фактический размер строго индивидуален, так как привязан к среднему заработку родителя за последние два года и составляет 2/5 от его размера.

Если хотя бы один из родителей трудоустроен, для оформления этого пособия ему нужно обратиться в бухгалтерию своей организации. Второму родителю нужно будет подтвердить, что он не получает такое пособие. Если работы нет у обоих родителей, пособие оформляется в соцзащите.

Выплата на третьего и последующих детей

Ежемесячное пособие, которое положено многодетным семьям после рождения третьего ребенка. Кроме того, его также выплачивают при рождении последующих детей. Для получения этого пособия доход семьи не должен превышать прожиточного минимума. Размер выплаты совпадает с прожиточным минимумом для детей, который установлен в конкретном регионе. Выплаты прекратятся, когда ребенку исполнится полтора года.

Пособие на ребенка в возрасте от 8 до 17 лет

Если в семье есть ребенок в возрасте от 8 до 17 лет, при этом доход семьи не достигает прожиточного минимума, его родители претендуют на ежемесячное пособие. В зависимости от того, насколько нуждается семья, размер пособия может составить половину, три четверти или 100 процентов от прожиточного минимума на детей, который установлен в конкретном регионе. Базовый размер выплаты составляет 50 процентов. Более высокий размер пособия назначат, если при меньшем размере совокупный доход семьи все равно будет ниже прожиточного минимума.

Компенсация за детский сад

У семей с детьми в России есть возможность вернуть часть затрат на ежемесячный платеж за детский сад. Так, за первого ребенка можно вернуть 1/5 от суммы платежа, за второго — половину, а за третьего и последующих — 70 процентов суммы. Подать заявление можно как на госуслугах, так и лично заведующему детским садом.

Компенсация коммунальных расходов

Многодетные семьи могут претендовать на ежемесячную выплату, которая дает возможность частично компенсировать расходы на услуги ЖКХ. Размер компенсаций в каждом регионе отличается и может составлять от 30 до 50 процентов. Чтобы получить выплату, необходимо обратиться в соцзащиту или МФЦ. Важно, чтобы при этом не было долгов за ЖКХ — в противном случае не стоит рассчитывать на компенсацию.

Пособия объединят

Профессор кафедры управления персоналом Финансового университета при правительстве России Александр Сафонов в беседе с «Вечерней Москвой» отметил, что со следующего года в России произойдет переход на единые социальные пособия.

— Независимо от статуса семьи (с одним ребенком или многодетная) выплаты пособий будут осуществляться по единым правилам. Они предполагают, что семья получает совокупный доход ниже прожиточного минимума. Расчет дефицита дохода вычисляется следующим образом: складывается сумма прожиточных минимумов каждого члена семьи, у мамы и папы их прожиточные минимумы будут равны прожиточному минимуму трудоспособного населения. В зависимости от количества детей будет добавляться сумма прожиточного минимума на ребенка по субъекту РФ, — объяснил Сафонов.

По словам эксперта, пособие будет начисляться, если общий доход семьи окажется ниже суммарного прожиточного минимума. Социальное пособие может быть равно 50, 75 или 100 процентам от прожиточного минимума, уточнил специалист.

Собеседник «ВМ» подчеркнул, что после выплаты пособия общий доход семьи должен превысить совокупный прожиточный минимум.

— Итоговый объем выплаты должен привести к тому, что совокупный доход семьи совместно с доходами от трудовой деятельности должен быть выше совокупного прожиточного минимума региона. Есть регионы с высоким прожиточным минимумом (Дальний Восток и Север), высокий уровень в Москве. Низкий уровень, например, на Кавказе, в Южном федеральном округе, — рассказал специалист.

Сафонов отметил, что общее пособие заменит все отдельные пособия, которые положены сейчас в зависимости от возраста детей: например, пособие на ребенка до полутора лет. Однако в данный момент старые пособия актуальны — новые правила начнут действовать с 1 января 2023 года. При этом все льготы для многодетных семей (в частности, льготы на проезд или дополнительное питание в школе) сохранятся, заключил собеседник «ВМ».

Городские социальные выплаты семьям с детьми увеличат на 10 процентов в 2023 году. Об этом сообщила заместитель мэра города по вопросам социального развития Анастасия Ракова в пятницу, 25 ноября.