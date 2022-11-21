Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Экономист назвал размер единого пособия на детей в Москве и области

Евгений Белоусов
Анастасия Харламова

Сюжет: 

Эксклюзивы ВМ
Финансы
Экономист назвал размер единого пособия на детей в Москве и области
Фото: Pexels

Президент России Владимир Путин 21 ноября подписал закон об установлении единого пособия по рождению и воспитанию ребенка. Оно заменит пособия на ребенка и выплаты беременным женщинам. Экономист Константин Добромыслов рассказал «Вечерней Москве» о размере новых выплат для жителей столицы и области.

— В документе говорится, что пособие может составлять 50, 75 или 100 процентов от регионального прожиточного минимума трудоспособного населения, — рассказал собеседник «ВМ».

Таким образом, в Москве размер нового единого пособия составит 11 754, 17 631 и 23 508 рублей. В Московской области пособие будет чуть пониже: 8 841,5, 13 262,25 и 17 683 рублей, заключил Добромыслов.

Подробнее о новом едином пособии на детей и о том, кому он положено — в материале «Вечерней Москвы».

Кроме того, с августа 2022 года расширился список способов использования материнского капитала: теперь его можно направить на оплату образования ребенка в частных заведениях и организациях. Эксперты Роскачества объяснили, как это можно сделать.

Эксперты Пособия Россия Дети
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Иван Кудря
Иван Кудря

Длинные руки, но скудный ум

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Пока мы молчим, другие говорят

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

«Наследник»

Инна Леонова
Инна Леонова

Транспортная сеть работает исправно

Виталий Сучков
Виталий Сучков

С акцентом на молодежь

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Учиться радоваться у детей

Юрий Московский
Юрий Московский

Необходима ежедневная и системная работа

Все мнения
О проекте