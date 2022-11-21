Экономист назвал размер единого пособия на детей в Москве и области

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Президент России Владимир Путин 21 ноября подписал закон об установлении единого пособия по рождению и воспитанию ребенка. Оно заменит пособия на ребенка и выплаты беременным женщинам. Экономист Константин Добромыслов рассказал «Вечерней Москве» о размере новых выплат для жителей столицы и области.

— В документе говорится, что пособие может составлять 50, 75 или 100 процентов от регионального прожиточного минимума трудоспособного населения, — рассказал собеседник «ВМ».

Таким образом, в Москве размер нового единого пособия составит 11 754, 17 631 и 23 508 рублей. В Московской области пособие будет чуть пониже: 8 841,5, 13 262,25 и 17 683 рублей, заключил Добромыслов.

Подробнее о новом едином пособии на детей и о том, кому он положено — в материале «Вечерней Москвы».

Кроме того, с августа 2022 года расширился список способов использования материнского капитала: теперь его можно направить на оплату образования ребенка в частных заведениях и организациях. Эксперты Роскачества объяснили, как это можно сделать.