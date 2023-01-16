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«ВКонтакте» разработает сервис для распознавания фейков на фото и видео

Полина Долганова
Технологии
«ВКонтакте» разработает сервис для распознавания фейков на фото и видео
Фото: shutterstock

Социальная сеть «ВКонтакте» разрабатывает сервис для распознавания фейков на фотографиях и видеозаписях. Функция заработает в течение шести месяцев. Об этом сообщили в пресс-службе социальной сети.

— Появится возможность проверить загруженные на платформу фотографии или ролики на наличие манипуляций, связанных с лицом, например, изменения в редакторах или замены одного человека на другого, — говорится в сообщении.

Пользователи смогут сами проверять фото и видео на достоверность, передает ТАСС.

До этого сообщалось, что во время новогодних каникул пользователи социальной сети «Одноклассники» подарили около одного миллиарда виртуальных подарков и отправили более 180 миллионов поздравлений в виде снежков с героями известных мультфильмов.

В декабре прошлого года социальная сеть «Одноклассники» расширила список заповедников, национальных, природных парков и заказников России на своей интерактивной карте, включив в нее десять новых мест. Теперь в интерактивной карте собрано 20 природных территорий, расположившихся от Карелии до Кавказа.

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