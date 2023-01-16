Вильфанд предупредил москвичей о мрачной и дождливой погоде на Крещение

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

В столице 19 января, в праздник Крещения, ожидается значительное потепление, небольшие осадки и усиление ветра до 18 метров в секунду. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в понедельник, 16 января.

— Погода на Крещение будет не то что теплая, а очень теплая. Уже начиная со среды в Москве прогнозируются плюс один–три градуса и небольшие осадки в виде снега, мокрого снега и дождя. Это потепление не вызовет теплого отклика в душе, потому что прогнозируется увеличение влажности, плотные низкие облака, солнца мы не увидим, усиление ветра до 18 метров в секунду, — сказал он.

Синоптик добавил, что 19 января в город придет теплая воздушная масса со средиземного побережья Африки. Благодаря этому воздух прогреется до трех градусов выше нуля. Однако погода будет облачной, возможны дожди, передает агентство городских новостей «Москва».

Ведущий специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова рассказала «ВМ», что в предстоящий четверг, 19 января, температура воздуха в столице будет существенно выше климатической нормы. По ее словам, это позволит практически побить температурный рекорд.