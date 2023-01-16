Ученые рассказали, как кофе помогает при сахарном диабете
Португальские ученые рассказали, как кофе помогает при сахарном диабете. Так, напиток может снизить тяжесть поражения печени у пациентов с диабетом второго типа.
Для людей с таким заболеванием типично общее ожирение и конкретно — ожирение печени. Официально оно называется неалкогольной жировой болезнью печени (НАЖБП).
Сообщается, что кофе может уменьшить тяжесть НАЖБП у людей с избыточным весом и диабетом второго типа. Ученые обнаружили, что у участников исследования, которые потребляли кофе в большем количестве, чем остальные, более здоровая печень. Это связано с действием кофеина на организм, передает aif.ru.
Ранее врач Александр Мясников рассказал о полезных свойствах кофе. Напиток положительно влияет на нервную систему, пробуждая организм и снимая усталость. С давних времен кофеином лечили головную боль, это вещество и сейчас входит в состав многих лекарств, передает ФАН.
До этого врач Ольга Багерян разобрала реальный состав кофе, указав на то, что напиток состоит не только из кофеина.