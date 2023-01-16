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Ученые рассказали, как кофе помогает при сахарном диабете

Ирина Игнатенко

Сюжет: 

Еда
Общество
Ученые рассказали, как кофе помогает при сахарном диабете
Фото: Pexels

Португальские ученые рассказали, как кофе помогает при сахарном диабете. Так, напиток может снизить тяжесть поражения печени у пациентов с диабетом второго типа.

Для людей с таким заболеванием типично общее ожирение и конкретно — ожирение печени. Официально оно называется неалкогольной жировой болезнью печени (НАЖБП).

Сообщается, что кофе может уменьшить тяжесть НАЖБП у людей с избыточным весом и диабетом второго типа. Ученые обнаружили, что у участников исследования, которые потребляли кофе в большем количестве, чем остальные, более здоровая печень. Это связано с действием кофеина на организм, передает aif.ru.

Ранее врач Александр Мясников рассказал о полезных свойствах кофе. Напиток положительно влияет на нервную систему, пробуждая организм и снимая усталость. С давних времен кофеином лечили головную боль, это вещество и сейчас входит в состав многих лекарств, передает ФАН.

До этого врач Ольга Багерян разобрала реальный состав кофе, указав на то, что напиток состоит не только из кофеина.

Здоровье Кофе Напитки
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