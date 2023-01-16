Астролог Лебеденко составила гороскоп на неделю после ретроградного Меркурия

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Меркурий перестанет быть ретроградным 18 января. С середины недели будет намного легче договориться о встрече, вести переписку, планировать поездки. Об этом рассказала астролог Анна Лебеденко.

В воскресенье наступит китайский Новый год. И Черный Водяной Кролик (Кот) войдет в свои права управителя и символа 2023 года.

По словам эксперта, Кролик (Кот) относится к женскому знаку и соответствует энергии Инь. Благоприятно завершать ранее начатые дела, реализовывать уже имеющиеся проекты. Также стоит полагаться на свою интуицию.

В любовной сфере лучше проявлять жизнерадостность, позитив. В деловой сфере благоприятно знакомиться, расширять круг общения. Добиваться новых карьерных высот надо с учетом интересов коллег и партнеров, передает «Радио 1».

Ранее астролог Сергей Седашев рассказал, кому повезет в любви в 2023 году. Водолеи, Тельцы, Львы и Скорпионы смогут найти вторую половину, передает Nation news.

До этого астролог Тамара Глоба перечислила представителей зодиакального круга, которые станут настоящими счастливчиками и любимцами фортуны в 2023 году. Новый год откроет для них множество дверей, которые ранее были закрыты.