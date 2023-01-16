Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Астролог Лебеденко составила гороскоп на неделю после ретроградного Меркурия

Ирина Игнатенко
Общество
Астролог Лебеденко составила гороскоп на неделю после ретроградного Меркурия
Фото: shutterstock

Меркурий перестанет быть ретроградным 18 января. С середины недели будет намного легче договориться о встрече, вести переписку, планировать поездки. Об этом рассказала астролог Анна Лебеденко.

В воскресенье наступит китайский Новый год. И Черный Водяной Кролик (Кот) войдет в свои права управителя и символа 2023 года.

По словам эксперта, Кролик (Кот) относится к женскому знаку и соответствует энергии Инь. Благоприятно завершать ранее начатые дела, реализовывать уже имеющиеся проекты. Также стоит полагаться на свою интуицию.

В любовной сфере лучше проявлять жизнерадостность, позитив. В деловой сфере благоприятно знакомиться, расширять круг общения. Добиваться новых карьерных высот надо с учетом интересов коллег и партнеров, передает «Радио 1».

Ранее астролог Сергей Седашев рассказал, кому повезет в любви в 2023 году. Водолеи, Тельцы, Львы и Скорпионы смогут найти вторую половину, передает Nation news.

До этого астролог Тамара Глоба перечислила представителей зодиакального круга, которые станут настоящими счастливчиками и любимцами фортуны в 2023 году. Новый год откроет для них множество дверей, которые ранее были закрыты.

Гороскопы Прогнозы Астрология
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Елена Самышина
Елена Самышина

Центр города стал еще прекраснее

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

«Покатушки на кресте» не сошли с рук Ильичу из Little Big

Валерий Танаев
Валерий Танаев

Поездов станет больше

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Погода переменчива, жизнь тоже

Роман Гусаров
Роман Гусаров

Будем летать лучше прежнего

Михаил Блинкин
Михаил Блинкин

Пробки скоро пойдут на убыль

Антон Крылов
Антон Крылов

Время диктовать собственную волю

Все мнения
О проекте