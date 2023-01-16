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Диетолог Лазуренко напомнила о вреде сладких газированных напитков

Ирина Игнатенко

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Еда
Общество
Диетолог Лазуренко напомнила о вреде сладких газированных напитков
Фото: shutterstock

Врач-диетолог, специалист в области правильного питания Наталья Лазуренко с сожалением отметила, что россияне продолжают покупать сладкие газированные напитки.

Лазуренко напомнила, что сахаросодержащий напиток содержит доступную форму энергетического продукта, который очень быстро всасывается в кишечнике и является энергодопингом для организма.

Лазуренко отметила, что нельзя утолять жажду при помощи подобных напитков. Это приведет к ожирению, нарушению обмена веществ. Также возможны проблемы с поджелудочной и развитие сахарного диабета.

— Я за то, чтобы сладкие напитки категорически ушли с нашего рынка и из нашей жизни, — отметила она в комментарии Общественной службе новостей.

До этого диетолог Римма Мойсенко рассказала, почему гранатовый сок считается самым полезным. Как рассказала специалист, гранатовый сок считается природным иммуномодулятором, он богат антиоксидантами и антоцианами. Напиток благотворно влияет на работу кишечника, где образуется большая часть клеток иммунной системы, передает Nation news.

Объем продаж газированных напитков без сахара в России в период с ноября 2021 года по ноябрь прошлого года сократился на 9,8 процента. Об этом сообщили в пресс-службе компании NielsenIQ.

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