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ЕК призвала Россию отказаться от платы за полеты над Сибирью

Евгений Белоусов
В мире
ЕК призвала Россию отказаться от платы за полеты над Сибирью
Фото: shutterstock

Россия должна перестать взимать плату с авиакомпаний за полеты над Сибирью. С таким заявлением в понедельник. 16 января, выступил руководитель генерального директората по транспорту Еврокомиссии (ЕК) Хенрик Хололей.

— Если однажды у нас появится возможность увидеть открытие российского воздушного пространства, одна вещь должна исчезнуть — транссибирские роялти, — цитирует гендиректора ЕК по транспорту Reuters.

Транссибирские роялти представляют собой пролетные выплаты от международных авиакомпаний, которые взимает Россия.

В декабре 2022 года генеральный директор IATA Уильям Уолш заявил, что Западу необходимо приготовиться к возобновлению рейсов через российское воздушное пространство.

По его мнению, авиакомпании испытывают трудности из-за запрета на полеты над Россией и Украиной, так как это привело к скоплению самолетов в небе над Европой.

До этого сообщалось, что мэр Тбилиси, генеральный секретарь правящей партии «Грузинская мечта» Каха Каладзе поддержал идею возобновления прямых авиарейсов между Грузией и Россией. Он также отметил особую популярность Грузии среди российских туристов.

Еврокомиссия (ЕК) Россия Самолеты
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