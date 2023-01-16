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Экс-схиигумену Среднеуральского монастыря Сергию грозит семь лет колонии по делу об экстремизме

Степан Жирнов
Происшествия
Экс-схиигумену Среднеуральского монастыря Сергию грозит семь лет колонии по делу об экстремизме
Фото: shutterstock

Прокуратура потребовала для бывшего схиигумена Среднеуральского женского монастыря Сергия, известного в миру под именем Николай Романов, семь лет колонии по делу об экстремизме. Об этом стало известно в понедельник, 16 января.

По предварительным данным, приговор по новому делу будет озвучен 25 января, сообщила «КП».

Бывшего священнослужителя обвиняют по статье «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства» Уголовного кодекса РФ. По версии следствия, Романов с другими фигурантами дела объединился для возбуждения вражды к представителям других вероисповеданий посредством проповедей.

Еще раньше бывшего священнослужителя приговорили к трем с половиной годам колонии за склонение к самоубийству, самоуправство и нарушение прав на свободу совести. Подробнее «Вечерняя Москва» писала в специальном материале.

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