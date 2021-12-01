«Ждем результатов экспертизы»: экс-схимонаха Сергия ожидает суд по делу о разжигании ненависти

Фото: РИА Новости / Павел Лисицин

Следствие проводит экспертизу по второму уголовному делу в отношении осужденного накануне бывшего схиигумена Сергия (в миру — Николая Романова). На этот раз Сергий проходит обвиняемым по делу о разжигании ненависти. Об этом в среду, 1 декабря, «Вечерней Москве» сообщил адвокат подсудимого Павел Бабиков.

По его словам, вынесенный 30 ноября приговор суда в ближайшее время будет обжалован. Сделано это будет после того, как адвокат получит приговор на руки.

Также собеседник «ВМ» отметил, что в настоящее время Сергий находится в заключении в Москве, так как его ожидает разбирательство по второму уголовному делу.

— Еще в сентябре (2021 года — прим. «ВМ») было предъявлено обвинение моему подзащитному и его соратнику Всеволоду Могучему по части 2 статьи 282 УК РФ («Возбуждение ненависти либо вражды организованной группой» — прим. «ВМ»). В его речах увидели разжигание межнациональной розни. Следствие еще идет. Мы ждем результатов экспертизы, о сроках ее завершения нам не сообщали, — заключил адвокат.

Днем ранее суд признал Сергия виновным по трем уголовным статьям: «Самоуправство», «Нарушение права на свободу вероисповеданий» и «Склонение к совершению самоубийства». Его приговорили к трем годам и шести месяцам колонии общего режима.

Основную информацию о Сергии и связанном с ним судебном процессе читайте в специальном материале «ВМ».