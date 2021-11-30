Тюрьма, церковная карьера и снова тюрьма: что известно о биографии экс-схиигумена Сергия

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Во вторник, 30 ноября, суд в Москве приговорил к трем годам и шести месяцам колонии бывшего схиигумена Сергия (в миру — Николая Романова). Он был признан виновным в склонении к самоубийству, самоуправстве и нарушении права на свободу совести. «Вечерняя Москва» собрала основную информацию о Сергии и связанном с ним судебном процессе.

Схимонах с уголовным прошлым

Николай Романов родился в 1955 году в селе Криуши Горьковской области (ныне — Нижегородской). Известно, что после армии он окончил школу милиции. В его последующей биографии есть разночтения: по одной версии, до 1985 года Романов работал следователем в Москве, по другой — трудился в продуктовом магазине.

1985 год стал переломным в жизни Романова. Тогда мужчина стал фигурантом уголовного дела о хищении госсобственности. На процессе Романов сознался в убийстве человека при разбое. Тогда суд приговорил его к 13 годам колонии.

В 1997 году Романов вышел на свободу и уже в следующем году (в возрасте 43 лет) поступил в Московскую духовную семинарию. В 1998 году он стал послушником мужского монастыря в Свердловской области.

Церковная карьера Романова, получившего «духовное» имя Сергий, стремительно развивалась. Уже в 2000 году его назначили первым игуменом мужского монастыря под Екатеринбургом.

Через шесть лет Сергий был пострижен в схиму, то есть принял монашеский обет, предписывающий аскетические правила поведения.

Штурм обители

Церковный период жизни Сергия сопровождался разного рода скандалами, которые часто фигурировали на страницах СМИ. Однако внимание широкой общественности он обратил на себя в 2020 году. Тогда в течение трех месяцев он записал три видеообращения.

Первое и наиболее известное было опубликовано 26 апреля 2020 года. В нем Сергий заявил, что пандемии коронавируса на самом деле нет.

Уже в конце июня Екатеринбургская епархия запретила схиигумену проводить церковное служение. Однако это никак не повлияло на деятельность Сергия: он фактически захватил Среднеуральский женский монастырь. В августе появилась информация о том, что в монастыре имеет место жестокое обращение с детьми.

В ночь на 29 декабря 2020 года силовики приехали в Среднеуральский монастырь, чтобы задержать Сергия. Сторонники опального схиигумена заранее приготовились к этому событию: порядка 2000 человек выстроились по периметру монастыря в попытке защитить священника. Однако штурм обители все же окончился не в их пользу.

Обвинение и приговор

Сергию предъявили обвинение по трем уголовным статьям: «Склонение к самоубийству», «Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий» и «Самоуправство».

По версии СК, в 2020 году Сергий был отлучен от церкви, но не покинул монастырь и совершал самоуправства, не пуская в обитель представителей Екатеринбургской епархии. Кроме того, он «публично призывал не менее десяти монахинь» к самоубийству. Видеозапись с его призывом была опубликована в Сети.

— Осознавая, что его призывы могут быть восприняты неопределенно широким кругом лиц и повлечь общественно опасные последствия, опубликовал в сети Интернет видеозапись своего выступления, содержащую признаки склонения верующих к совершению самоубийства под видом религиозной идеологии христианства, — говорится в сообщении СК.

30 ноября Измайловский суд Москвы признал Сергия виновным по вышеуказанным статьям и приговорил его к 3,5 года колонии общего режима.