Расписание поездов на Рижском и Курском направлениях МЦД-2 изменится с 21 января

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МЦД-2 Курско-Рижский диаметр Карта всех событий

Расписание поездов на Рижском и Курском направлениях МЦД-2 будет временно изменено. Об этом сообщили в пресс-службе московского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в понедельник, 16 января.

— В субботу и воскресенье будет закрыт один из главных путей на участке от Рижской до Курского вокзала. В это время поезда будут следовать по одному пути. Это необходимо для строительства ТПУ «Рижская» — в период работ будут переключать путь «на Подольск» к новой платформе, — говорится в сообщении.

С 01:30 21 января до 04:30 23 января на станциях Рижская и Площадь Трех Вокзалов движение будет осуществляться по пути в Нахабино.

На Рижском направлении отменят часть поездов, а интервалы их движения будут увеличены до получаса. Некоторые поезда будут следовать от (до) станции Стрешнево и Рижского вокзала.

Кроме того, на Курском направлении также отменят часть поездов, интервалы движения будут увеличены до 20 минут. Часть поездов проследуют от (до) станции Царицыно и Курского вокзала, говорится в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

До этого сообщалось, что специалисты завершили первый этап создания инфраструктуры для запуска нового автобусного маршрута в Молжаниновском районе. Новый маршрут пройдет от деревень Бурцево и Мелькисарово к детско-взрослой поликлинике на Синявинской улице.

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в текущем году в городе увеличится вдвое сеть наземного метро. Глава города также перечислил самые востребованные станции МЦД.