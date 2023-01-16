В Германии назвали причины отставки Ламбрехт с поста министра обороны ФРГ

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Уходящая в отставку министр обороны Германии Кристина Ламбрехт стала самым непопулярным политиком в ФРГ. Об этом заявил депутат комитета бундестага по обороне от АДГ Ян Нольте в понедельник, 16 января.

— Госпожа Ламбрехт стала самым непопулярным политиком в Германии. Она ничего не понимала в бундесвере и постоянно оказывалась в центре досадных инцидентов. Критиковалась она и за то, что согласилась предоставлять Украине все больше и больше техники в условиях, когда она требуется самому бундесверу, — отметил он.

Преемником Ламбрехт могут стать только кандидатуры от Социал-демократической партии Германии, среди которых министр труда Хубертус Хайль, глава канцелярии Вольфганг Шмидт или уполномоченная по вооруженным силам Ева Хегль. При этом в случае вступления в должность министра обороны ФРГ мужчины, необходимо будет заменить другого министра, передают «Известия».

Уход главы Минобороны Германии Кристины Ламбрехт со своего поста не будет иметь никаких политических последствий для страны. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» заявил политолог Юрий Светов. По его словам, министр обороны — это стандартная чиновничья должность, которая особо не влияет на серьезные политические процессы внутри и за пределами страны.