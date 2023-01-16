В Верховной раде начали сбор подписей за увольнение Арестовича

Фото: YouTube / Alexey Arestovych

Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко сообщил о начале сбора подписей за увольнение советника офиса президента Украины Алексея Арестовича. Об этом сам парламентарий сообщил в понедельник, 16 января.

— Арестовичу пора в отставку! Мы с другими народными депутатами собираем подписи с требованием уволить скандального советника офиса президента, — заявил он.

По словам украинского депутата, официальный Киев должен заявить, что высказывания Арестовича не демонстрируют позицию правительства, и уволить советника, передает ТАСС.

Арестович в субботу, 14 января, сообщил, что упавшую на жилой девятиэтажный дом в Днепре ракету сбила украинская система противовоздушной обороны. Сбитый снаряд взорвался после падения на подъезд здания.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в свою очередь также прокомментировал ситуацию с обрушением жилого дома в Днепропетровске. По его словам, Вооруженные силы Российской Федерации не наносят ударов по жилым домам и украинской социальной инфраструктуре. Представитель Кремля уточнил, что некоторые чиновники на Украине сами говорили, что трагедия произошла из-за падения ракеты системы ПВО.