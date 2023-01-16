Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

В Верховной раде начали сбор подписей за увольнение Арестовича

Евгений Белоусов
В мире
В Верховной раде начали сбор подписей за увольнение Арестовича
Фото: YouTube / Alexey Arestovych

Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко сообщил о начале сбора подписей за увольнение советника офиса президента Украины Алексея Арестовича. Об этом сам парламентарий сообщил в понедельник, 16 января.

— Арестовичу пора в отставку! Мы с другими народными депутатами собираем подписи с требованием уволить скандального советника офиса президента, — заявил он.

По словам украинского депутата, официальный Киев должен заявить, что высказывания Арестовича не демонстрируют позицию правительства, и уволить советника, передает ТАСС.

Арестович в субботу, 14 января, сообщил, что упавшую на жилой девятиэтажный дом в Днепре ракету сбила украинская система противовоздушной обороны. Сбитый снаряд взорвался после падения на подъезд здания.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в свою очередь также прокомментировал ситуацию с обрушением жилого дома в Днепропетровске. По его словам, Вооруженные силы Российской Федерации не наносят ударов по жилым домам и украинской социальной инфраструктуре. Представитель Кремля уточнил, что некоторые чиновники на Украине сами говорили, что трагедия произошла из-за падения ракеты системы ПВО.

Политика Украина Верховная рада Украины
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Елена Самышина
Елена Самышина

Центр города стал еще прекраснее

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

«Покатушки на кресте» не сошли с рук Ильичу из Little Big

Валерий Танаев
Валерий Танаев

Поездов станет больше

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Погода переменчива, жизнь тоже

Роман Гусаров
Роман Гусаров

Будем летать лучше прежнего

Михаил Блинкин
Михаил Блинкин

Пробки скоро пойдут на убыль

Антон Крылов
Антон Крылов

Время диктовать собственную волю

Все мнения
О проекте