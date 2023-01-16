Подростки разгромили электричку в Раменском

Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Подростки устроили погром в электричке в подмосковном Раменском. Свой дебош они засняли на видео и опубликовали в социальных сетях. Вскоре ролик распространился по региональным пабликами.

Вандалы выломали дверь в вагоне электрички. Жители района были крайне возмущены таким поведением несовершеннолетних. Некоторые предположили, что дело в отсутствии каких-нибудь кружков и секций, все хулиганство происходит от безделья молодых людей.

Сейчас буйными подростками заинтересовались правоохранительные органы и разыскивают их, передает MK.RU.

Недавно Пресненский районный суд арестовал до 25 января 2023 года обвиняемого в хулиганстве адвоката Геннадия Удуняна, который участвовал в защите блогера Эдварда Била по делу о ДТП.

Речь идет об инциденте, произошедшем год назад в московском ресторане La Maree. По предварительным данным, юрист во время словесной ссоры угрожал своим недоброжелателям оружием.

Вскоре после этого сотрудники охраны заведения вывели адвоката на улицу, где он якобы подошел к своему автомобилю, достал из него предмет, похожий на пистолет, и стал целиться в работников ресторана.