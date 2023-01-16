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Подросток пострадал после неудачного запуска фейерверка в Москве

Лейла Алиева
Происшествия
Подросток пострадал после неудачного запуска фейерверка в Москве
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва
Москва, Щёлковское шоссе Карта всех событий

Подросток получил травмы при взрыве фейерверка на Щелковском шоссе. Об этом «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова в понедельник, 16 января.

По ее словам, 13-летний мальчик вместе с друзьями нашел пиротехнику. Компания решила запустить фейерверк прямо во дворе жилого дома. В результате он получил травмы и был госпитализирован.

— Прокуратура Восточного административного округа контролирует установление обстоятельств и причин произошедшего, а также ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по данному факту, — заключила Нефедова.

Еще один неудачный запуск пиротехники произошел в подмосковных Химках 1 января. В новогоднюю ночь 15-летний подросток пытался запустить петарду, но та взорвалась у него в руках, в результате мальчика госпитализировали.

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