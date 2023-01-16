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Автомобиль с российскими туристами упал в овраг на острове Бали

Евгений Белоусов
Происшествия
Автомобиль с российскими туристами упал в овраг на острове Бали
Фото: Pixabay

Автомобиль с группой российских туристов на острове Бали упал в овраг с высоты около 25 метров. Об этом в понедельник, 16 января, сообщает портал Detik.

Уточняется, что обошлось без погибших. Однако трое пострадавших туристов и водитель были срочно госпитализированы. Сам водитель отделался ушибами и ссадинами на руках и ногах.

По предварительным данным, причиной падения автомобиля в овраг стали отказавшие тормоза. При движении по дороге с уклоном водитель не справился с машиной, из-за чего автомобиль упал.

Летом прошедшего года девять человек пострадали в ДТП с участием микроавтобуса в турецкой Анталье, трое из них — граждане России. Сама авария произошла на трассе Аксеки — Сейдишехир. Отмечается, что столкнулись микроавтобус, в котором находились туристы, и легковой автомобиль.

Оставшиеся пассажиры микроавтобуса были местными жителями. Всех пострадавших доставили в больницы.

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