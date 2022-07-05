Трое россиян пострадали в ДТП в турецкой Анталье

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Девять человек пострадали в ДТП с участием микроавтобуса в турецкой Анталье, трое из них — граждане России. Об этом во вторник, 5 июля, сообщает телеканал TRT.

Так, авария произошла на трассе Аксеки — Сейдишехир. Отмечается, что столкнулись микроавтобус, в котором находились туристы, и легковой автомобиль.

Оставшиеся пассажиры микроавтобуса были местными жителями. Всех пострадавших доставили в больницы. Состояние российских туристов на данном этапе не уточняется, сообщает РЕН ТВ.

В начале января как минимум 17 человек погибли в результате крупной аварии с участием микроавтобуса и автобуса в Египте. Так, ДТП произошло на трассе рядом с городом Эт-Тур. По меньшей мере 17 тяжело травмированных человек госпитализировали в 14 машинах скорой помощи в рядом расположенные медучреждения. Губернатор указанного региона Халед Фуда поручил правоохранителям тщательно расследовать трагедию.

Подобный случай произошел в ноябре прошлого года. Туристический автобус с 53 туристами попал в Болгарии в ДТП и загорелся во вторник, 23 ноября, в 02:00 по местному времени. В результате инцидента погибли 46 человек.