45 туристов погибли при автобусной аварии в Болгарии

Фото: pixabay.com

31 октября девять российских туристов получили травмы в результате дорожной аварии с участием автобуса в Анталье. Пострадавших направили в больницы для оказания срочной медицинской помощи.

До этого в Турции произошло еще одно ДТП. 16 октября сообщалось, что российские туристы попали в аварию с автобусом в районе Манавгат. По данным СМИ, инцидент случился из-за того, что водитель туристического автобуса не справился с управлением на скользкой дороге.