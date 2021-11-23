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45 туристов погибли при автобусной аварии в Болгарии

Полина Долганова

Происшествия
45 туристов погибли при автобусной аварии в Болгарии
Фото: pixabay.com

Туристический автобус, следовавший из Северной Македонии, попал в Болгарии в ДТП и загорелся. Трагедия произошла во вторник, 23 ноября.

Авария случилась в 03:00 по местному времени (04:00 по московскому).

В результате случившегося погибли 45 человек, 12 из которых дети. Всего в автобусе находились 52 человека.

В настоящее время на месте аварии продолжаются работы, передает ТАСС.

20 ноября автобус, в котором находилось более 30 пассажиров, перевернулся в Нижегородской области. В результате происшествия четыре человека были госпитализированы в медицинские учреждения.

31 октября девять российских туристов получили травмы в результате дорожной аварии с участием автобуса в Анталье. Пострадавших направили в больницы для оказания срочной медицинской помощи.

До этого в Турции произошло еще одно ДТП. 16 октября сообщалось, что российские туристы попали в аварию с автобусом в районе Манавгат. По данным СМИ, инцидент случился из-за того, что водитель туристического автобуса не справился с управлением на скользкой дороге.

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