Автобус с более чем 30 пассажирами перевернулся под Нижним Новгородом

Фото: Анна Быкова

Автобус, в котором находилось более 30 пассажиров, перевернулся в Нижегородской области. Об этом в субботу, 20 ноября, пишет ТАСС.

В результате происшествия четыре человека были госпитализированы в медицинские учреждения.

31 октября девять российских туристов получили травмы в результате дорожной аварии с участием автобуса в Анталье. Пострадавших направили в больницы для оказания срочной медицинской помощи.

До этого в Турции произошло еще одно ДТП. 16 октября сообщалось, что российские туристы попали в аварию с автобусом в районе Манавгат. По данным СМИ, инцидент случился из-за того, что водитель туристического автобуса не справился с управлением на скользкой дороге.

2 августа в Турции произошла еще одна авария с участием автобуса. В нем находились 22 российских туриста, среди них было девять детей.

По данным, которые приводит генконсульство России в Анталье, водитель не справился с управлением, а затем выехал на встречную полосу, в результате транспортное средство перевернулось.