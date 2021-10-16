Семь туристов из России пострадали в ДТП с автобусом на юге Турции

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Российские туристы пострадали в аварии с автобусом, которая произошла на юге Турции. Об этом сообщает газета Hurriyet. ДТП произошло в провинции Анталия в районе Манавгат.

В результате инцидента пострадали восемь человек, семь из которых — граждане России. Всех пострадавших госпитализировали.

По данным СМИ, авария случилась из-за того, что водитель туристического автобуса не справился с управлением на скользкой дороге. Автобус занесло на повороте, после чего он съехал с трассы и перевернулся.

Пассажирам удалось выбраться из перевернутого автобуса через лобовое стекло. Жизни пострадавших ничего не угрожает, передает РИА Новости.

Это не первое ДТП, которое происходит с туристическими автобусами в Турции. Так, 13 сентября как минимум 30 человек пострадали в результате аварии с участием автобуса на юго-западе страны. Граждан России в этом автобусе не было. Все пострадавшие были госпитализированы в турецкие медицинские учреждения.

В Турции 2 августа произошло еще одно страшное ДТП с участием автобуса. В нем находились 22 российских туриста, среди них было девять детей. По предварительным данным, которые приводит Генконсульство России в Анталье, водитель не справился с управлением, а затем выехал на встречную полосу, в результате транспортное средство перевернулось.