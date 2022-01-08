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Минимум 17 человек погибли в результате аварии в Египте

Полина Долганова

В мире
Минимум 17 человек погибли в результате аварии в Египте
Фото: Ксения Ульянова / АГН Москва

Как минимум 17 человек погибли в результате крупной аварии с участием микроавтобуса и автобуса в Египте. Об этом в субботу, 8 января, сообщает газета Al-Ahram.

По данным издания, ДТП произошло на трассе рядом с городом Эт-Тур.

По меньшей мере 17 тяжело травмированных человек госпитализировали в 14 машинах скорой помощи в рядом расположенные медучреждения.

Губернатор указанного региона Халед Фуда поручил правоохранителям тщательно расследовать трагедию.

Аналогичный случай произошел в ноябре 2021 года. Туристический автобус с 53 туристами попал в Болгарии в ДТП и загорелся во вторник, 23 ноября, в 02:00 по местному времени. В инциденте погибли 46 человек. При этом жизни семи пострадавших ничего не угрожало. Они были доставлены в больницу. Автобус, зарегистрированный в Республике Северная Македония, разбился на 31-м километре автомагистрали «Струма» рядом с селом Боснек в Перникской области.

Агентство БТА уточняло, что туристический автобус направлялся из Турции в Северную Македонию.

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