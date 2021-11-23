Жизни семи выживших в аварии с автобусом в Болгарии вне опасности
Жизням семи выживших в аварии с автобусом в Болгарии в настоящее время ничего не угрожает. Об этом во вторник, 23 ноября, сообщает портал Makpress со ссылкой на медиков.
По информации врачей, в больницу имени Н. И. Пирогова в городе София после аварии была доставлена 17-летняя девушка и шесть взрослых. Подросток и пять взрослых туристов поступили в ожоговую клинику, еще одного пострадавшего направили в травматологию.
Туристический автобус с 52 или 53 туристами попал в Болгарии в ДТП и загорелся во вторник, 23 ноября. В инциденте погибли 46 человек.
Автобус, зарегистрированный в Республике Северная Македония, разбился на 31-м километре автомагистрали «Струма» рядом с селом Боснек в Перникской области.
По информации телеканала NOVA, трагедия произошла в 02:00 по местному времени. Ранее поступала информация о 03:00 ночи.
Власти Болгарии пока рассматривают три основные версии происшествия: мокрая дорога, технические неполадки в автобусе и заснувший водитель.
Всех выживших в инциденте доставили в медицинские учреждения.
Агентство БТА уточняет, что туристический автобус направлялся из Турции в Северную Македонию.