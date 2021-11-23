Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Жизни семи выживших в аварии с автобусом в Болгарии вне опасности

Полина Долганова

Общество
Жизни семи выживших в аварии с автобусом в Болгарии вне опасности
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Жизням семи выживших в аварии с автобусом в Болгарии в настоящее время ничего не угрожает. Об этом во вторник, 23 ноября, сообщает портал Makpress со ссылкой на медиков.

По информации врачей, в больницу имени Н. И. Пирогова в городе София после аварии была доставлена 17-летняя девушка и шесть взрослых. Подросток и пять взрослых туристов поступили в ожоговую клинику, еще одного пострадавшего направили в травматологию.

Туристический автобус с 52 или 53 туристами попал в Болгарии в ДТП и загорелся во вторник, 23 ноября. В инциденте погибли 46 человек.

Автобус, зарегистрированный в Республике Северная Македония, разбился на 31-м километре автомагистрали «Струма» рядом с селом Боснек в Перникской области.

По информации телеканала NOVA, трагедия произошла в 02:00 по местному времени. Ранее поступала информация о 03:00 ночи.

Власти Болгарии пока рассматривают три основные версии происшествия: мокрая дорога, технические неполадки в автобусе и заснувший водитель.

Всех выживших в инциденте доставили в медицинские учреждения.

Агентство БТА уточняет, что туристический автобус направлялся из Турции в Северную Македонию.

Читайте также:
Болгария ДТП Аварии
Google news Yandex news Yandex dzen Mail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Технологии открывают прошлое

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Император Павел и его дворовые

Ксения Разуваева
Ксения Разуваева

Время исполняться чудесным мечтам

Александр Козлов
Александр Козлов

Больше средств на соцсферу

Александр Никонов
Александр Никонов

Фемины торжествуют

Александр Орешкин
Александр Орешкин

Очистим улицы вовремя

Руслан Карманов
Руслан Карманов

Чемпионат мира по футболу: запасаемся попкорном

Все мнения
О проекте