Жизни семи выживших в аварии с автобусом в Болгарии вне опасности

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Жизням семи выживших в аварии с автобусом в Болгарии в настоящее время ничего не угрожает. Об этом во вторник, 23 ноября, сообщает портал Makpress со ссылкой на медиков.

По информации врачей, в больницу имени Н. И. Пирогова в городе София после аварии была доставлена 17-летняя девушка и шесть взрослых. Подросток и пять взрослых туристов поступили в ожоговую клинику, еще одного пострадавшего направили в травматологию.

Туристический автобус с 52 или 53 туристами попал в Болгарии в ДТП и загорелся во вторник, 23 ноября. В инциденте погибли 46 человек.

Автобус, зарегистрированный в Республике Северная Македония, разбился на 31-м километре автомагистрали «Струма» рядом с селом Боснек в Перникской области.

По информации телеканала NOVA, трагедия произошла в 02:00 по местному времени. Ранее поступала информация о 03:00 ночи.

Власти Болгарии пока рассматривают три основные версии происшествия: мокрая дорога, технические неполадки в автобусе и заснувший водитель.

Всех выживших в инциденте доставили в медицинские учреждения.

Агентство БТА уточняет, что туристический автобус направлялся из Турции в Северную Македонию.