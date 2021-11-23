Названы три основные версии массовой аварии в Болгарии

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Болгарские власти рассматривают несколько версий массовой аварии с туристическим автобусом в Болгарии. Три из них являются основными.

Так, предполагается, что причинами массового ДТП могли послужить мокрая дорога, технические неполадки в автобусе и заснувший водитель.

Следствие также допускает, что автобус мог загореться еще до инцидента, передает РИА Новости.

Туристический автобус с 52 или 53 туристами попал в Болгарии в ДТП и загорелся во вторник, 23 ноября. В инциденте погибли 46 человек.

Автобус, зарегистрированный в Республике Северная Македония, разбился на 31-м километре автомагистрали «Струма» рядом с селом Боснек в Перникской области.

По информации телеканала NOVA, трагедия произошла в 02:00 по местному времени. Ранее поступала информация о 03:00 ночи.

Всех выживших в инциденте доставили в медицинское учреждение.

Агентство БТА уточняет, что туристический автобус направлялся из Турции в Северную Македонию.