Число жертв аварии с автобусом в Болгарии увеличилось до 46

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Число жертв автобусной аварии в Болгарии возросло до 46. Об этом во вторник, 23 ноября, сообщает МИД страны.

— Согласно предварительным данным, на 31-м километре автомагистрали «Струма» разбился автобус, зарегистрированный в Республике Северная Македония. В результате аварии погибли 46 человек, — сообщает ведомство.

По информации телеканала NOVA, трагедия произошла в 02:00 по местному времени. Ранее поступала информация о 03:00 ночи.

Автобус попал в аварию рядом с селом Боснек в Перникской области.

Всех выживших в инциденте доставили в медицинское учреждение.

На месте ДТП работают правоохранители, спасатели и скорая помощь.

Агентство БТА уточняет, что туристический автобус направлялся из Турции в Северную Македонию, передает РИА Новости.

Напомним, туристический автобус с 52 или 53 туристами попал в Болгарии в ДТП и загорелся во вторник, 23 ноября.

До этого в Турции произошло аналогичное ДТП. 16 октября сообщалось, что российские туристы попали в аварию с автобусом в районе Манавгат. По данным СМИ, инцидент случился из-за того, что водитель туристического автобуса не справился с управлением на скользкой дороге.