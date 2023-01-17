Джо Байден забыл имя правозащитницы, которую поздравлял с днем рождения

Фото: whitehouse

Президент США Джо Байден забыл в понедельник, 16 января, имя жены сына известного в США борца за права темнокожих Мартина Лютера Кинга. Глава государства выступал на торжественном мероприятии в столице в честь Дня Мартина Лютера Кинга, который в Штатах является общенациональным праздником.

На мероприятии также присутствовали правозащитники — сын активиста с женой Арндреей Уотерс Кинг, у которой был день рождения.

— Сегодня мы поздравляем всех почетных гостей, включая вашу жену, у которой, как я понимаю, сегодня день рождения? Знаете, у моей жены в семье есть правило: когда у кого-то день рождения, все поют [песню] «С днем рождения». Готовы? С днем рождения тебя! С днем рождения тебя! С днем рождения, дорогая ... (неразборчиво - прим. ВМ)! С днем рождения тебя», — пропел 80-летний глава Белого дома. В этот момент правозащитники рассмеялись.

Национальный комитет Республиканской партии в соцсетях написал, что в этот момент от Джо Байдена было слышно «неразборчивое бормотание». Представители консервативной части американской прессы также подвергли критике президента за то, что он не запомнил имя правозащитницы, пишет ТАСС.

На прошлой неделе Байден перепутал благотворительную организацию «Армия спасения» в Эль-Пасо с секретной службой США.

Политик вот уже больше года возглавляет США, но даже за этот небольшой промежуток времени на его счету накопилось немало комических и странных ситуаций, которыми он продолжает поражать мировое сообщество — от забавных оговорок до крайне необъяснимых действий. «Вечерняя Москва» вспомнила самые курьезные случаи с участием американского лидера и узнала у врача, является ли это последствием недуга.