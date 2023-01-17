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Заместители глав Госдепа и Пентагона прибыли в Киев с визитом

Егор Провоторов
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Заместители глав Госдепа и Пентагона прибыли в Киев с визитом
Фото: Unsplash

Заместитель государственного секретаря США Венди Шерман и замглавы Пентагона Колин Кол прибыли в Киев для встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским, сообщили в Госдепартаменте в понедельник, 16 января.

Помимо встречи с главой украинского государства, делегация рассчитывает встретиться с представителями офиса президента и высокопоставленными украинскими чиновниками, чтобы «подтвердить поддержку США», говорится в распространенном пресс-службой госдепа сообщении.

Во внешнеполитическом ведомстве не уточнили, состоялась ли встреча, однако, как говорится в сообщении, в Киеве Шерман и Кол пообщались с украинским премьер-министром Денисом Шмыгалем и главой минобороны этой страны Алексеем Резниковым. Среди затронутых тем были энергетика, помощь в восстановлении страны и продолжение поставок вооружений и военной техники со стороны США, пишет РИА Новости.

В начале января глава Госдепа США Энтони Блинкен заявил, что Соединенные Штаты выделят более трех миллиардов долларов помощи Украине и 682 миллиона долларов для стран Европы.

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